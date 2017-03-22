В Китае власти начали кампанию против "лжежурналистов"

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Власти Китая начали новый раунд борьбы с недостоверными новостями и "лжежурналистами", а также распространением нелегальной информации и незаконными публикациями, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации, общенациональная кампания, которая продлится с марта по ноябрь, будет направлена на борьбу с теми, кто выдает себя за журналистов и использует ложные новостные сообщения с целью шантажа и вымогательства.

Сообщается, что кампания также будет направлена против "иностранных журналистов, вовлеченных в незаконное репортерство", а также против незаконных новостных сайтов и научных журналов.

Еще одна кампания, которая будет проходить параллельно, направлена на "очистку публикаций, использующих пагубные для несовершеннолетних материалы". Власти также намерены закрыть интернет-сайты и мобильные приложения, которые используют "пагубные" игры и мультфильмы.