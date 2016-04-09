В Китае в ДТП с автобусом и грузовиками погибли восемь человек

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Жертвами аварии с участием автобуса и двух грузовиков в приморской китайской провинции Шаньдун стали восемь человек, еще 17 получили травмы различной степени тяжести, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным управления дорожной полиции прибрежного города Циндао, авария произошла ночью на шоссе недалеко от самого города. Один человек получили серьезные ранения.

Причина аварии устанавливается, ведется расследование. После случившегося на место происшествия прибыли представители местного правительства, спасатели, полиция, скорая помощь.