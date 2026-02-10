В Казахстане ускоряют развитие железных дорог и аэропортов для роста транзита

В Казахстане реализуются масштабные проекты по развитию железнодорожной и авиационной инфраструктуры, направленные на наращивание транзитного потенциала страны.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом на расширенном заседании правительства сообщил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

По словам премьера, в 2026 году Казахстан планирует завершить строительство двух железнодорожных линий общей протяженностью 475 километров, а также модернизацию 2,9 тысячи километров путей.

"Принятые меры позволят увеличить объем транзитных перевозок на 60%, а скорость контейнерных поездов довести до 50 километров в час. Срок доставки грузов от границы с Китаем до Каспийского моря к концу года сократится с 84 до 55 часов. Параллельно будут проведены работы по строительству и реконструкции 11 тысяч километров автомобильных дорог", - сказал он.

Беткенов добавил, что в текущем году начнется строительство второй взлетно-посадочной полосы аэропорта Астана, что позволит приступить к капитальному ремонту действующей полосы и увеличить пропускную способность столичного аэропорта в четыре раза - до 40 миллионов пассажиров в год. В июле завершится реконструкция внутреннего терминала аэропорта Алматы, после чего его пропускная способность возрастет с 14 до 19 миллионов пассажиров. Также запланированы работы по модернизации взлетно-посадочной полосы.

"Кроме того, по поручению президента в стране созданы условия для формирования рыночной цены на авиатопливо. В результате его стоимость снизилась с $1,2 тысячи до примерно $950, что повысило привлекательность воздушного пространства Казахстана для иностранных авиакомпаний", - сказал он.