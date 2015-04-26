В Казахстане начались президентские выборы

Астана. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Казахстане началось голосование на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает командированный в Астану корреспондент Report, избирательные участки открылись в 6 часов утра по местному времени для наблюдателей за президентскими выборами, а в 7 часов утра - для голосования граждан. Голосование продлится до 8 часов вечера.

Всего будет действовать 9741 избирательный участок, включая участки в дипломатических миссиях Казахстана за рубежом.

Правом голоса смогут воспользоваться более 9 млн. человек, что на 150 тыс. больше, по сравнению с прошлыми выборами.

Отметим, что за президентское кресло в Казахстане поборются действующий президент Нурсултан Назарбаев (партия "Нур Отан"), Тургун Сыздыков (Коммунистическо-народная партия) и самовыдвиженец Абельгази Кусаинов.