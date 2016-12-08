В Казахстане начались командно-штабные учения

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В рамках комплексных тактико-строевых занятий в Вооруженных Силах Казахстана проводится командно-штабная тренировка, передает Report со ссылкой на новостной портал Tengrinews.kz.

На тренировку привлекается оперативный состав структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных Сил, Сухопутные войска, Силы воздушной обороны, Военно-морские силы, а также региональные командования.

Командно-штабная тренировка проводится с целью проверки боевой готовности обучаемых органов управления, соединений и частей к реагированию на кризисные ситуации, а также повышения уровня слаженности при организации специальных операций.

Следует отметить, что со 2 по 9 декабря в Вооруженных Силах Казахстана продолжаются тактико-строевые занятия по боевой готовности.