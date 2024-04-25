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В итальянском Турине жителям запретили курить на расстоянии менее 5 метров от других людей

В итальянском Турине жителям запретили курить на расстоянии менее 5 метров от других людей Власти Турина на севере Италии запретили курение на открытом воздухе на расстоянии менее 5 метров от других людей.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 18:55

Власти Турина на севере Италии запретили курение на открытом воздухе на расстоянии менее 5 метров от других людей.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в Турине вводится дистанция вежливости для курильщиков: нельзя курить в присутствии детей и беременных женщин, а также в любом открытом месте на расстоянии менее пяти метров от других людей без их согласия.

"Мера касается [курения] сигарет, сигар, трубок, систем нагревания табака, любых продуктов горения и электронных сигарет", - написано в сообщении на сайте Совета коммуны Турина.

В начале марта итальянские СМИ сообщили о планах властей страны запретить курение электронных сигарет на открытом воздухе в барах и ресторанах, парках, а также остановках общественного транспорта. Соответствующее распоряжение министерства здравоохранения республики должно быть принято до конца года.

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