В ходе спецоперации в Брюсселе задержаны 9 человек

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В результате полицейской операции, проведенной 19 ноября, в Брюсселе были задержаны девять человек.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает RTBF.

Семь человек были задержаны в окрестностях города, сообщают сотрудники прокуратуры.

Еще один человек, подозреваемый в причастности к организации терактов в Париже, был задержан в районе Лакен на севере Брюсселя. Девятый задержанный был обнаружен в одном из домов в коммунах Жет и Моленбек-Сен-Жан.

Ранее сообщалось, что бельгийские правоохранители задержали одного подозреваемого в рамках расследования серии терактов в Париже.