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    В ходе спецоперации в Брюсселе задержаны 9 человек

    Один из них подозревается в причастности к организации терактов в Париже

    Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В результате полицейской операции, проведенной 19 ноября, в Брюсселе были задержаны девять человек.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом сообщает RTBF.

    Семь человек были задержаны в окрестностях города, сообщают сотрудники прокуратуры.

    Еще один человек, подозреваемый в причастности к организации терактов в Париже, был задержан в районе Лакен на севере Брюсселя. Девятый задержанный был обнаружен в одном из домов в коммунах Жет и Моленбек-Сен-Жан.

    Ранее сообщалось, что бельгийские правоохранители задержали одного подозреваемого в рамках расследования серии терактов в Париже.

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