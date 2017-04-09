В Греции арестованы 7 членов группировки наркодиллеров

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Береговая охрана Греции сообщила что она обнаружила международную группировку, которая перевозила большое количество наркотиков из Албании в Италию с использованием скоростных катеров.

Как передает Report, об этом сообшил MIG News.

По данным, отделение по борьбе с наркотиками береговой охраны заявило, что арестовало пять албанцев и двух греков и изъяло 1,5 тонны необработанного каннабиса и два скоростных катера, оценив, что группировка заработала нелегальным путем "много миллионов евро".