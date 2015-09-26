В Финляндию с начала года прибыли 15 тыс. беженцев

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Финляндию за этот год прибыли уже более 15 тыс. беженцев.

Как сообщает Report со ссылкой на Yle, в страну прибывает более 600 просителей убежища в день.

Представитель миграционного ведомства Финляндии Юха Симиля заявил, что при таком темпе число просителей убежища в этом году может увеличиться до 30-50 тыс. По словам чиновника, на одного просителя убежища, живущего в центре для приема беженцев, тратится около 15 000 евро в год.

"Эта сумма включает в себя зарплату работникам, расходы на содержание центра и выплачиваемое беженцам начальное прожиточное пособие", - сказал Симиля.