В Финляндии застрелили мэра и двух журналистов

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Финская полиция сообщила, что три женщины были застрелены из винтовки в небольшом городе Иматра.

Как передает Report, об этом сообщает MIG News.

Инцидент произошел около полуночи у одного из местных ресторанов. Отмечается, что жертвами стрельбы стали мэр города и двое журналистов.

В заявлении департамента полиции юго-восточной Финляндии сообщается, что подозреваемый был задержан. Им оказался 23-летний местный житель.

Уточняется, что вооруженный винтовкой мужчина расстрелял женщин, когда они выходили из ресторана в центре города.