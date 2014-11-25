В Фергюсоне после беспорядков продолжаются пожары

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере три крупных пожара продолжаются в пригороде Сент-Луиса в Фергюсоне после беспорядков, сообщает Report cо ссылкой на РИА "Новости".

Ранее в понедельник решение присяжных не привлекать к ответственности полицейского, который застрелил подростка-афроамериканца, вызвало протесты и беспорядки в городе. Участники беспорядков били витрины, грабили магазины и забрасывали полицию камнями и бутылками. Полиция ответила массированным применением слезоточивого газа. Мирные протестующие, которых было большинство, разошлись или были вытеснены полицией.

По сообщению ряда американских СМИ, аэропорт в Сент-Луисе (штат Миссури) был закрыт в связи с беспорядками в Фергюсоне.

Демонстрации против решения присяжных не выдвигать обвинение в отношении полицейского, застрелившего безоружного подростка в Фергюсоне, проходят также в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Тысячи людей вышли на Таймс-сквер в Нью-Йорке, мирная акция также проходит в Лос-Анджелесе.