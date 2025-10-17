Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    В Еврокомиссии прокомментировали возможную встречу Трампа и Путина

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 15:18
    В Еврокомиссии прокомментировали возможную встречу Трампа и Путина

    Санкции в отношении России из-за ее войны в Украине включают пункты о заморозке активов президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, но в них нет ничего касающегося запрета на поездки.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом сказала официальный представитель внешнеполитической службы Анита Хиппер, комментируя возможную встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.

    По словам Хиппер, ограничения на полеты российских самолетов в воздушном пространстве ЕС сохраняются. "Однако решение о возможных исключениях может приниматься на уровне отдельных государств-членов", - отметила она.

    В комиссии подчеркнули, что любые шаги, способствующие достижению "справедливого и прочного мира для Украины", в том числе и потенциальная трехсторонняя встреча в Будапеште, только приветствуются со стороны ЕС.

    Хиппер отметила, что позиция ЕС по Украине остается неизменной: "Ничего об Украине без Украины".

    Еврокомиссия Владимир Путин Дональд Трамп Будапешт
    Aİ rəsmisi: Sanksiyalarımızda Rusiya Prezidentinin səfərlərinə qadağa yoxdur
    European Commission comments on possible Trump-Putin meeting

    Последние новости

    16:33

    В Армении задержан ректор, проректор и несколько сотрудников университета

    В регионе
    16:32

    AПБА вводит временные ограничения на животноводческих рынках страны

    Здоровье
    16:30

    Кыргызстан и Венгрия подписали дорожную карту сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    16:23

    Ильхам Мирзалиев: Системы комби представляют риски для безопасности и здоровья

    Энергетика
    16:21

    Трамп заявил, что верит в развитие торговых отношений с Китаем

    Другие страны
    16:16

    В 2026 году Украина получит более 165 млн евро от Коалиции по разминированию

    Другие страны
    16:08

    В Самарканде прошло 57-е заседание органов безопасности стран СНГ

    Внешняя политика
    16:08

    В Баку состоится 2-е заседание министров промышленности, науки, технологий и инноваций ОТГ

    Инфраструктура
    16:07

    Число ипотечных кредитов по гослинии в Азербайджане превысило 56 тыс.

    Финансы
    Лента новостей