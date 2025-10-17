В Еврокомиссии прокомментировали возможную встречу Трампа и Путина

Санкции в отношении России из-за ее войны в Украине включают пункты о заморозке активов президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, но в них нет ничего касающегося запрета на поездки.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сказала официальный представитель внешнеполитической службы Анита Хиппер, комментируя возможную встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште.

По словам Хиппер, ограничения на полеты российских самолетов в воздушном пространстве ЕС сохраняются. "Однако решение о возможных исключениях может приниматься на уровне отдельных государств-членов", - отметила она.

В комиссии подчеркнули, что любые шаги, способствующие достижению "справедливого и прочного мира для Украины", в том числе и потенциальная трехсторонняя встреча в Будапеште, только приветствуются со стороны ЕС.

Хиппер отметила, что позиция ЕС по Украине остается неизменной: "Ничего об Украине без Украины".