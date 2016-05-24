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    В ДТП в Пакистане погибли 10, ранены более 30 человек

    Автобус на большой скорости перевернулся по дороге из Карачи в Шахдадкот

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек погибли и 31 человек пострадал в результате аварии автобуса в южной пакистанской провинции Синд, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Автобус на большой скорости перевернулся по дороге из Карачи в Шахдадкот. Пострадавшие были доставлены в больницу, четверо из них находятся в критическом состоянии. Среди погибших было три ребенка.

    Полиция считает главной причиной катастрофы превышение скоростного режима.



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