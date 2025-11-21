В ДР Конго боевики убили 89 человек, среди них женщины и дети

В Демократической Республике Конго боевики, связанные с "Исламским государством" (ИГ) убили 89 мирных жителей во время серии атак на востоке страны.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на миротворческую миссию ООН (MONUSCO).

Согласно информации, атаки были совершены боевиками "Союзных демократических сил" (ADF) в нескольких населенных пунктах провинции Северное Киву в период с 13 по 19 ноября. Среди 89 погибших - не менее 20 женщин и неустановленное число детей.

В ходе одной из атак боевики напали на медицинский центр при католической церкови в населенном пункте Бямбве, убив как минимум 17 человек, включая беременных женщин, и подожгли четыре отделения, где находились пациенты.

Среди других преступлений - похищения людей и кража медицинских препаратов.

"MONUSCO призывает конголезские власти незамедлительно начать независимое и достоверное расследование, чтобы установить исполнителей и пособников этих массовых убийств и привлечь их к ответственности", - говорится в заявлении организации.