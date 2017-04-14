В четырех городах Сирии началась эвакуация

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Сирии началась эвакуация четырех осажденных городов в соответствии с договоренностью, достигнутой ранее между Ираном и поддерживающим сирийскую вооруженную оппозицию Катаром. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, эвакуация проходит в четырех городах. Два из них, Кефрайю и Фуаа, сейчас удерживают правительственные силы и осаждают повстанцы. Свидетели сообщают, что людей эвакуируют в сторону контролируемых правительством регионов на 80 автобусах.

Другие два города в которых проходит эвакуация, Мадайя и Забадани, находятся под контролем повстанцев и осаждены армией Асада. Как сообщает корреспондент агентства AFP, в них эвакуация носит добровольный характер: желающие могут остаться.

Операция началась в пятницу утром. Всего, как ожидается, из четырех городов будет эвакуировано 30 тысяч человек.