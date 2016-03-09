​В Чехии перевернулся автобус со школьниками, пострадали 40 человек

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ В Чехии в среду перевернулся автобус, перевозивший школьников, ранения разной степени тяжести получили 36 детей и четверо сопровождавших их взрослых, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Авария произошла в 50 км на северо-запад от Праги на обледеневшей дороге.

"В результате аварии ранения различной степени тяжести получили 36 детей и 4 взрослых. Все они развезены по больницам ближайших городов", - сообщил местному ТВ представитель службы скорой помощи Устецкого края Прокоп Воленик.

Причиной аварии, по данным ТВ, могла быть высокая скорость автобуса в плохих погодных условиях. Метеорологи заранее предупреждали водителей о необходимости повышенного внимания на дорогах в условиях гололеда и снегопада.