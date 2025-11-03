Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Чехии из-за кражи на железной дороге остановились десятки поездов

    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 09:19
    В Чехии из-за кражи на железной дороге остановились десятки поездов

    На северо-востоке Чехии из-за кражи на железной дороге остановились десятки поездов. Полиция задержала трех подозреваемых.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Novinky.

    Они обрезали и украли значительное количество кабелей, необходимых для управления стрелками, светофорами и другой инфраструктурой, обеспечивающей безопасное движение поездов.

    Движение поездов, в которых находились сотни пассажиров, было остановлено вечером в воскресенье. Частично оно было возобновлено через несколько часов.

    Полностью проблемы на железнодорожном транспорте будут устранены, как ожидается, в понедельник.

    Чехия кража железная дорога

    Последние новости

    09:34

    Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой и туманной погодой

    Происшествия
    09:21

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (03.11.2025)

    Финансы
    09:19

    В Чехии из-за кражи на железной дороге остановились десятки поездов

    Другие страны
    09:18

    Премьер-лига: В последнем матче X тура "Сабах" примет "Габалу"

    Футбол
    09:04

    В ДТП с автобусом и грузовиком в Индии погибли не менее 24 человек

    Другие страны
    08:55

    СМИ: Тайвань рассчитывает получить из США 18 РСЗО HIMARS в 2026 году

    Другие страны
    08:42
    Видео

    Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 20 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    08:21
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:06

    Названы страны ЕС, выступающие против изъятия активов РФ в пользу Украины

    Другие страны
    Лента новостей