В Чехии из-за кражи на железной дороге остановились десятки поездов

На северо-востоке Чехии из-за кражи на железной дороге остановились десятки поездов. Полиция задержала трех подозреваемых.

Как передает Report, об этом сообщил портал Novinky.

Они обрезали и украли значительное количество кабелей, необходимых для управления стрелками, светофорами и другой инфраструктурой, обеспечивающей безопасное движение поездов.

Движение поездов, в которых находились сотни пассажиров, было остановлено вечером в воскресенье. Частично оно было возобновлено через несколько часов.

Полностью проблемы на железнодорожном транспорте будут устранены, как ожидается, в понедельник.