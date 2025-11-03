В Чехии из-за кражи на железной дороге остановились десятки поездов
Другие страны
- 03 ноября, 2025
- 09:19
На северо-востоке Чехии из-за кражи на железной дороге остановились десятки поездов. Полиция задержала трех подозреваемых.
Как передает Report, об этом сообщил портал Novinky.
Они обрезали и украли значительное количество кабелей, необходимых для управления стрелками, светофорами и другой инфраструктурой, обеспечивающей безопасное движение поездов.
Движение поездов, в которых находились сотни пассажиров, было остановлено вечером в воскресенье. Частично оно было возобновлено через несколько часов.
Полностью проблемы на железнодорожном транспорте будут устранены, как ожидается, в понедельник.
