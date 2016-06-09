В Бразилии перевернулся автобус со студентами, 15 человек погибли

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Автобус, перевозивший студентов, перевернулся недалеко от бразильского города Сан-Паулу на юго-востоке страны, в результате чего погибли по меньшей мере 15 человек, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в муниципалитете Бертиога недалеко от Сан-Паулу. В результате ДТП 15 человек, в том числе водитель автобуса, скончались, еще 31 человек получил ранения. Всего в автобусе находились 46 человек, большая часть которых – студенты. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы.

На месте происшествия работают спасатели. Обстоятельства ДТП выясняются.