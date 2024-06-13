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В БИГ призвали Францию прекратить неоколониальную политику и обеспечить народу канаков свободу

В БИГ призвали Францию прекратить неоколониальную политику и обеспечить народу канаков свободу Недавнее нарушение французским правительством основных прав человека в Новой Каледонии является еще одним доказательством того, что у правительства Франции нет политической воли выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о деколонизации зарубежных стра
Другие страны
13 июня 2024 г. 16:19
В БИГ призвали Францию прекратить неоколониальную политику и обеспечить народу канаков свободу

Недавнее нарушение французским правительством основных прав человека в Новой Каледонии является еще одним доказательством того, что у правительства Франции нет политической воли выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о деколонизации зарубежных стран.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов заявил в ходе круглого стола и пресс-конференции на тему "Деколонизация, международная дипломатия и роль коммуникации в современном мире".

По его словам, право на самоопределение является основополагающим, и БИГ поддерживает тех, кто стремится к лучшему и достойному будущему для своего народа.

"БИГ продолжит поддерживать борьбу канакского народа за свою независимость. Выражаем нашу полную солидарность с канакским народом и поддерживаем его справедливую борьбу против расширения электората, а также требуем отмены предложенных французскими властями поправок. Призываем Францию прекратить свою неоколониальную политику и обеспечить народу канаков свободу самому определять свою судьбу", - сказал Аббасов.

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Версия на азербайджанском языке Fransa neokolonial siyasətini dayandırmalı və kanak xalqının azadlığını təmin etməlidir

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