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    В Берлине cостоялась встреча глав МИД "нормандской четверки"

    Общего заявления по итогам встречи глав МИД нормандской четверки в Берлине не будет

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Встреча глава МИД "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) по урегулированию конфликта на востоке Украины завершилась в Берлине, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Встреча продлилась почти три часа. В преддверии переговоров российский министр Сергей Лавров провёл двустороннюю встречу со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Общего заявления по итогам встречи глав МИД "нормандской четверки" в Берлине не будет, сообщила журналистам представитель германского МИД.

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