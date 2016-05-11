В Берлине cостоялась встреча глав МИД "нормандской четверки"

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Встреча глава МИД "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) по урегулированию конфликта на востоке Украины завершилась в Берлине, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Встреча продлилась почти три часа. В преддверии переговоров российский министр Сергей Лавров провёл двустороннюю встречу со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером.

Общего заявления по итогам встречи глав МИД "нормандской четверки" в Берлине не будет, сообщила журналистам представитель германского МИД.