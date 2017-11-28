В Белом доме заявили, что США не изменили позицию в отношении Асада

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Позиция администрации Дональда Трампа в отношении президента Сирии Башара Асада изменений не претерпела.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Несколько раз репортеры задавали ей один и тот же вопрос: "Должен ли Асад покинуть свой пост?" Именно на этом продолжает настаивать сирийская оппозиция, которая накануне открывающегося во вторник в Женеве восьмого раунда межсирийских переговоров вновь заявила, что политический переход в Сирии предполагает уход Асада с поста президента.

"В настоящее время в нашей позиции не произошло никаких изменений, - отметила Сандерс. - Ничего нового по сравнению с нашими предыдущими заявлениями на этот счет".

Госсекретарь Рекс Тиллерсон в конце октября указал, что администрация Трампа не настаивает на том, чтобы Асад покинул свой пост еще до начала переходного периода в этой арабской стране, но не считает, что "у режима Асада есть будущее".