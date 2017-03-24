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    В Бельгии будут судить мужчину, пытавшегося совершить теракт в Антверпене

    Задержанный мужчина родом из Туниса

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ В Бельгии суд решит вопрос об аресте подозреваемого в намерении совершить теракт в Антверпене.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, задержанный мужчина родом из Туниса.

    Напомним, вчера, машину, которая пыталась проехать по направлению в главный торговый район Антверпена, заметили военные Бельгии. Отряд полиции попытался остановить автомобиль, однако водитель отказался подчиниться и поехал в сторону улицы, где было много людей. Пешеходы вовремя среагировали и успели разбежаться, никто не пострадал.

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