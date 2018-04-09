В Бангладеш в ходе студенческих протестов пострадали 80 человек

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Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 80 человек пострадали в ходе протестов студентов в Бангладеш, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Столкновения полиции и студентов, требующих реформ в существующей системе квот на трудоустройство, произошли этой ночью в столице Дакке.

Сообщается, что протестующие ворвались в резиденцию ректора Даккского университета и устроили там погром, а также подожгли несколько автомобилей. Полиция была вынуждена применить дубинки, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих, заблокировавших движения на одном из перекрестков.

Сотрудники правоохранительных органов задержали по меньшей мере 25 человек.

Отметим, что столкновения начались после того, когда прошел слух о гибели одного из студентов в результате действий полицейских.