​В Бахрейне арестованы четыре американских журналиста

Баку.16 февраля. REPORT.AZ/ Власти Бахрейна сообщили об аресте четырех американских журналистов за предоставление ложной информации при въезде в страну и "нападения на полицейских", сообщает Report со ссылкоой на CNN.

В пояснении бахрейнских властей сказано, что американцы являлись представителями международного СМИ, но не прошли соответствующую регистрацию и действовали нелегально, собирая материалы для публикаций.

Судя по данным местного МВД, эти граждане США въехали в Бахрейн 11-12 февраля и заявили на границе, что целью их приезда является туризм.

Названо имя только одной из арестованных. Это Анна Тереза Дэй. Ранее она работала внештатным корреспондентом CNN, а также сотрудничала с такими СМИ, как The New York Times, CBS и "Аль-Джазира".

Посольство США проинформировано о возникшей проблеме и занимается урегулированием данной конфликтной ситуации.