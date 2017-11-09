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    В Анкаре задержаны более ста человек по подозрению в связях с ИГ

    Выданы ордеры на задержание 245 человек

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Полиция и силы безопасности Турции проводят в Анкаре широкомасштабную операцию по задержанию предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство".

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, уже задержан 101 человек.

    Отмечается, что в операции участвуют около 1,5 тысячи полицейских, она проводится по 250 адресам. 

    Выданы ордеры на задержание 245 человек. В ходе операции изъяты материалы на бумажных и цифровых носителях, касающиеся деятельности террористической группировки.

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