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    В американском штате Огайо в результате стрельбы три человека убиты, один ранен

    По данным полиции, мужчина, имя которого пока не разглашается, ворвался в один из домов в западной части города

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В американском городе Кливленд (штат Огайо) в результате стрельбы три человека погибли, один получил ранения. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили представители местной полиции.

    По их данным, мужчина, имя которого пока не разглашается, ворвался в один из домов в западной части города и застрелил свою бывшую подругу. Кроме того, он убил пожилого мужчину, находившегося внутри, и ранил престарелую женщину. Она была госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

    После этого стрелявший покончил с собой.

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