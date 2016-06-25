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    ​В Афганистане ликвидированы восемь боевиков "Талибана"

    В ходе столкновений погибли трое полицейских

    Баку. 25 Июня. REPORT.AZ/ Трое полицейских погибли в ходе столкновений, развернувшихся на северо-востоке Афганистана между силами безопасности и радикальной группировкой "Талибан", восемь боевиков ликвидированы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщил представитель полиции по северным провинциям Шир Азиз Камаваль, в ходе столкновений, начавшихся в пятницу в провинции Бадахшан, ранения также получили двое полицейских и девять боевиков.

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