В аэропорту Рима отменили около 60 рейсов из-за забастовки

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Около 60 рейсов отменены в римском аэропорту Фьюмичино из-за забастовки пилотов и бортпроводников итальянской авиакомпании Alitalia, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из информации, размещенной на онлайн-табло крупнейшего транспортного узла Италии, по состоянию на 15:30 местного времени из-за акции протеста сотрудников авиакомпании отменены 32 рейса, вылетающих из Рима, и 25 рейсов, прилетающих во Фьюмичино. В основном отмены коснулись перелетов внутри страны, а также некоторых европейских городов.

Общенациональную 24-часовую забастовку в пятницу объявил один из профильных профсоюзов страны - Национальная ассоциация пилотов коммерческой авиации (ANPAC), который в своем заявлении объяснил, что ее проведение связано с тем, что Alitalia отказывается подписывать "обязательство по сохранению уровня занятости", без которого "около тысячи пилотов и бортпроводников рискуют своей работой".

Как ожидается, всего из-за стачки, которая продлится до 00:00, будет отменено по разным оценкам от 15% до 20% запланированных полетов на короткие и средние расстояния.