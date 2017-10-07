 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В аэропорту Копенгагена ужесточен пограничный контроль

    Министр по делам миграции Дании: Мы сделаем все возможное для упорядочения работы с выезжающими из Европы и въезжающими в нее© РИА Новости / Сергей Субботин

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Новый усиленный пограничный контроль введен согласно решениям ЕС 7 октября в аэропорту Копенгагена Каструп для всех въезжающих и выезжающих из стран Шенгенского соглашения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Одной из причин для пересмотра и ужесточения правил стали, в частности, поездки граждан из стран-членов Евросоюза в Сирию или Ирак для присоединения к террористической организации ИГ.

    "Мы вводим контроль для повышения безопасности. Мы сделаем все возможное для упорядочения работы с выезжающими из Европы и въезжающими в нее. Это не в последнюю очередь касается боевиков из Сирии, которые возвращаются обратно в Европу", - сказала министр по делам миграции Дании Ингер Стёйберг.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi