Ураган Мария достиг пятой категории - ОБНОВЛЕНО

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Мария» достиг пятой категории из пяти возможных.

Как передает Report, об этом сообщает Национальный ураганный центр США.

Отмечается, что максимальная скорость ветра может превышать 250 км/ч.

Центр урагана приближается к Доминиканской Республике.

Ранее «Мария» усилился до четвёртой категории.

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до опасной 4-й категории по пятибалльной шкале.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Национальный центр предупреждения ураганов США.

"Мария" стала исключительно опасным ураганом 4-й категории. Центр урагана и его внутреннее кольцо, как ожидается, в последующие несколько часов пройдут в районе Доминики", — сообщил центр.

Постоянная скорость ветра внутри урагана достигает 215 километров в час.