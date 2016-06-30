Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере 10 человек погибли в результате крушения судна с мигрантами у берегов Ливии. Из воды были спасены более 100 мигрантов, находившихся на судне, которое направлялось в Италию, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

По данным итальянской береговой охраны, большинство погибших - женщины. Береговая охрана Италии прибыла на место происшествия после того, как на пульт дежурного в Риме поступил сигнал бедствия. К моменту прибытия спасателей судно уже наполовину погрузилось в воду.

С начала этого года, по данным ООН, в Италию из стран Африки и Ближнего Востока по Средиземному морю прибыли более 64 тысяч мигрантов и беженцев. Всего в Европу из этого региона по морю с января 2016 года приехали более 200 тысяч человек.

С начала этого года в Средиземном море утонули порядка 2,5 тысячи человек.