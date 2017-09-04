У берегов Испании спасли 61 мигранта

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ У берегов Испании за понедельник спасли 61 мигранта.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Служба спасения на море.

В западной части Средиземного моря была обнаружена лодка, на борту которой находились 47 человек, в том числе маленький ребенок. В ближайшее время мигранты будут доставлены в порт Тарифы (провинция Кадис, автономное сообщество Андалусия).

Ранее в нескольких морских милях от Тарифы были обнаружены еще две лодки, на борту каждой из них находились по семь человек.

В этом году резко возрос миграционный поток через Средиземное море в Испанию. По данным Международной организации по миграции (IOM), с января по конец августа морским путем в страну прибыли 8385 человек, погиб 121.