Турецкая полиция задержала семь боевиков ИГ

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Турецкая полиция провела в среду операцию по задержанию семи предполагаемых членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

Как отмечает Report, об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Задержания прошли в провинциях Измир, Испарта и Эрзурум. Поводом к ним стала полученная полицией оперативная информация о возвращении в Турцию из Сирии боевиков ИГ, которые участвовали там в вооруженном конфликте. При задержании предполагаемых членов ИГ у них были конфискованы два пистолета, флаги террористической организации и экстремистская литература.