Турция построит в Албании самую большую мечеть на Балканах

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Албании будет построена самая большая мечеть на Балканах.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, финансированием строительства мечети будет заниматься Турция.

Площадь мечети составит 10 000 кв. м, вместимость - 4500 человек. По словам официальных лиц Турции, мечеть будет "подарком Турции албанским братьям".

Согласно информации, на церемонии закладки фундамента мечети будут присутствовать президенты Турции и Албании Реджеп Тайип Эрдоган и Буяр Нишани, премьер-министр Албании Эди Рама, духовные лидеры двух стран.