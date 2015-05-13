Турция построит в Албании самую большую мечеть на Балканах

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ В Албании будет построена самая большая мечеть на Балканах.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, финансированием строительства мечети будет заниматься Турция.
Площадь мечети составит 10 000 кв. м, вместимость - 4500 человек. По словам официальных лиц Турции, мечеть будет "подарком Турции албанским братьям".
Согласно информации, на церемонии закладки фундамента мечети будут присутствовать президенты Турции и Албании Реджеп Тайип Эрдоган и Буяр Нишани, премьер-министр Албании Эди Рама, духовные лидеры двух стран.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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