​Турция охвачена перебоями электроснабжения

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Значительная часть территории Турции охвачена масштабными перебоями электричества.

Как передает Report, подача электричества была остановлена в 49 из 81 провинции страны.

Перебои продолжались с 10.30 утра по местному времени вплоть до позднего вечера, когда удалось восстановить подачу энергии в большинстве регионов.

Премьер-министр страны Ахмед Давутоглу пообещал расследовать все возможные причины эксцесса, в том числе террористический акт.