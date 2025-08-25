О нас

Трамп заявил, что поддержал бы отзыв лицензий на вещание у телеканалов ABC и NBC

Трамп заявил, что поддержал бы отзыв лицензий на вещание у телеканалов ABC и NBC Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы аннулирование лицензий на вещание американских телеканалов ABC и NBC, так как они критикуют его и продвигают интересы Демократической партии.
25 августа 2025 г. 08:03
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержал бы аннулирование лицензий на вещание американских телеканалов ABC и NBC, так как они критикуют его и продвигают интересы Демократической партии.

Как передает Report, об этом американский лидер написал на своей странице в Truth Social.

"Несмотря на очень высокую популярность и то, что, по мнению многих, последние восемь месяцев были одними из лучших в истории президентских сроков, такие лживые медиа, как ABC и NBC, два худших и самых предвзятых телеканала, в 97% случаев показывают обо мне негативные новости", - отметил Трамп.

"Если это так, то они просто являются подразделением Демократической партии и, как считают многие, Федеральная комиссия по связи должна отозвать их лицензии. Я бы полностью поддержал это, потому что они настолько предвзяты и лживы, что представляют реальную угрозу для нашей демократии", - добавил он.

Трамп также отметил, что телеканалы не перечисляют миллионы долларов в качестве лицензионных сборов за использование эфирных частот, и выразил мнение, что ABC и NBC должны заплатить эти деньги.

