Трамп: Венесуэла за полгода заработает больше, чем за последние 20 лет
Другие страны
- 21 января, 2026
- 18:39
Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие время Венесуэла заработает больше средств, чем за предыдущие 20 лет.
Как передает Report, об этом он сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
"В ближайшие шесть месяцев Венесуэла заработает больше денег, чем за последние 20 лет", - сказал Трамп.
Он также отметил, что при его руководстве добыча природного газа в стране достигла рекордных показателей, а добыча нефти увеличилась на 730 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, Трамп заявил, что на прошлой неделе США получили 50 млн баррелей нефти только из Венесуэлы.
