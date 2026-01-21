Трамп: Венесуэла за полгода заработает больше, чем за последние 20 лет

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие время Венесуэла заработает больше средств, чем за предыдущие 20 лет.

Как передает Report, об этом он сообщил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"В ближайшие шесть месяцев Венесуэла заработает больше денег, чем за последние 20 лет", - сказал Трамп.

Он также отметил, что при его руководстве добыча природного газа в стране достигла рекордных показателей, а добыча нефти увеличилась на 730 тыс. баррелей в сутки. Кроме того, Трамп заявил, что на прошлой неделе США получили 50 млн баррелей нефти только из Венесуэлы.