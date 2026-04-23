Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Другие страны
    • 23 апреля, 2026
    • 17:25
    Трамп: В Иране еще не определились, кто у них лидер

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране все еще не могут определиться кто является руководителем страны.

    Как передает Report, об этом он написал в Truth Social.

    "Ирану сейчас очень трудно определить, кто у них лидер! Они просто не знают!", - написал он.

    По словам Трампа, в Иране продолжается внутренняя борьба между различными политическими силами. "Внутренняя борьба между "жесткой силой", которая терпит серьезные поражения на поле боя, и "умеренной", которая вовсе не такая уж умеренная (но набирает уважение!), - это безумие!",- написал он.

    При этом американский лидер добавил, что Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив.

    "Ни одно судно не может войти или выйти без разрешения ВМС США. Он плотно закрыт до тех пор, пока Иран не будет готов заключить сделку!!!",- подчеркнул глава Белого дома.

    Дональд Трамп Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Иран Переговоры между США и Ираном
    Tramp: İranda hələ liderin kim olduğunu müəyyənləşdirməyiblər

    Последние новости

