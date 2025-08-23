О нас

Трамп: США теперь принадлежит 10-процентная доля в Intel

Другие страны
23 августа 2025 г. 05:22
США, "ничего не заплатив", получили 10-процентную долю в технологической корпорации Intel.

Как передает Report, об этом в Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

"Для меня большая честь сообщить, что США теперь в полной мере владеют и контролируют 10% в Intel, замечательной американской компании, которую ждет еще более блестящее будущее", - заявил он.

Трамп отметил, что "договорился об этой сделке" с руководителем Intel Лип-Бу Таном. "США ничего не заплатили за эти акции, а их стоимость сейчас составляет приблизительно $11 млрд. Это отличная сделка для Америки, а также отличная сделка для Intel, - подчеркнул президент США. - Производство передовых полупроводников и чипов, чем занимается Intel, играет ключевую роль для будущего нашей страны".

Трамп 7 августа призвал к отставке Лип-Бу Тана, заявив, что тот "находится в состоянии серьезного конфликта интересов", не приводя подробностей. По сведениям американских СМИ, этот призыв Трампа прозвучал после того, как сенатор-республиканец Том Коттон, являющийся председателем специального комитета по разведке Сената Конгресса США, в письме руководству Intel выразил опасения относительно безопасности деятельности компании и якобы имеющимися связями Лип-Бу Тана с Китаем.

Версия на азербайджанском языке ABŞ “Intel”in 11 milyard dollarlıq səhmlərini pulsuz əldə edib

