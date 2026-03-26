Трамп: США продолжат наносить удары по Ирану
- 26 марта, 2026
- 19:12
США продолжат наносить удары по Ирану, несмотря на продолжающиеся контакты сторон по мирному урегулированию конфликта.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на заседании своего кабинета в Белом доме.
"Сейчас у них есть шанс, при котором Иран полностью откажется от ядерных амбиций и наметит новый путь. Мы увидим, хотят ли они это сделать. Если нет, мы будем их худшим кошмаром. А пока мы просто продолжим беспрепятственно взрывать их, ничто не сможет нас остановить", - сказал он.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.
