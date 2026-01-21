Трамп: США не будут применять силу для захвата Гренландии, но при необходимости их бы ничто не остановило
Другие страны
- 21 января, 2026
- 19:21
США не будут применять силу для захвата Гренландии, однако в случае такого сценария их ничто не остановило бы.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
По его словам, Вашингтон не намерен использовать военную силу, несмотря на то, что американская армия была бы непобедима: "Мне не нужно применять силу, я не хочу применять силу, я не буду применять силу".
Вместе с тем Трамп отметил, что "США никогда ничего не просили, и ничего не получили. Вероятно, мы ничего не добьемся, если я не решу применить чрезмерную силу. Честно говоря, нас бы ничто не остановило, но я этого делать не буду", - сказал он.
Последние новости
19:35
Азербайджан увеличил ненефтегазовый экспорт в Россию на 1%Бизнес
19:34
Moody`s: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2026г составит 5% ВВПФинансы
19:34
"Бакметрополитен" подготовил первый "Отчет по устойчивому развитию"Инфраструктура
19:21
При ударе СДС беспилотником по объекту в сирийском Хасеке погибли 7 человекДругие страны
19:21
Трамп: США не будут применять силу для захвата Гренландии, но при необходимости их бы ничто не остановилоДругие страны
19:05
Видео
AnewZ подготовил документальный фильм о ситуации в Ливии после свержения КаддафиМедиа
19:01
Трамп заявил, что США запомнят отказ Европы по вопросу ГренландииДругие страны
18:55
Видео
"Азеришыг": В ближайшее время электроснабжение в южных районах будет восстановленоЭнергетика
18:42