    Трамп: США не будут применять силу для захвата Гренландии, но при необходимости их бы ничто не остановило

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 19:21
    Трамп: США не будут применять силу для захвата Гренландии, но при необходимости их бы ничто не остановило

    США не будут применять силу для захвата Гренландии, однако в случае такого сценария их ничто не остановило бы.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    По его словам, Вашингтон не намерен использовать военную силу, несмотря на то, что американская армия была бы непобедима: "Мне не нужно применять силу, я не хочу применять силу, я не буду применять силу".

    Вместе с тем Трамп отметил, что "США никогда ничего не просили, и ничего не получили. Вероятно, мы ничего не добьемся, если я не решу применить чрезмерную силу. Честно говоря, нас бы ничто не остановило, но я этого делать не буду", - сказал он.

    Tramp: ABŞ Qrenlandiya üçün güc tətbiq etməyəcək, lakin lazım olsa, bizi heç nə dayandıra bilməz

    Лента новостей