Дональд Трамп сравнил удары США по Ирану с Хиросимой и Нагасаки

Американский президент США Дональд Трамп, комментируя недавние авиаудары по иранским ядерным объектам, провел историческую параллель с действиями США во время Второй мировой войны.

Американский президент США Дональд Трамп, комментируя недавние авиаудары по иранским ядерным объектам, провел историческую параллель с действиями США во время Второй мировой войны.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Выступая в Гааге, президент США отметил, что удары по Ирану, по его мнению, положили конец угрозе со стороны Тегерана, как когда-то ядерные удары завершили войну с Японией.

"Разве мы не преуспели этим ударом? Этот удар положил конец войне. Они потратили триллионы долларов, пытаясь это сделать, и им это не удалось, а мы на самом деле очень хорошо с ними сейчас ладим", - заявил Трамп.

Он сравнил действия США с историческими событиями времен Второй мировой войны.

"Я не хочу приводить пример Хиросимы, я не хочу приводить пример Нагасаки, но это было по сути то же самое, что положило конец той войне. Это положило конец тому, это положило конец той войне. Если бы мы этого не сделали, они бы воевали и сейчас", - сказал президент США.