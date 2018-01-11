Трамп призвал Норвегию вкладывать больше средств для усиления НАТО

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп призвал в среду Норвегию выделять из своего госбюджета на нужды обороны не менее 2% от объема ВВП. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду на совместной с норвежским премьер-министром Эрной Сульберг пресс-конференции в Белом доме.

"Я призываю Норвегию выполнять свои обязательства по выделению 2% [от объема ВВП] на нужды обороны, чтобы вместе мы могли противостоять всему спектру угроз, стоящих перед нашими странами", - сказал американский лидер.

Трамп является сторонником модернизации Североатлантического альянса на основе предъявления ко всем его членам равных требований. Они состоят в том, чтобы каждая страна, входящая в НАТО, выделяла из своего госбюджета на нужды обороны не менее 2% от объема ВВП.