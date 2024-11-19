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Трамп подтвердил намерение задействовать армию США для борьбы с нелегальной миграцией

Трамп подтвердил намерение задействовать армию США для борьбы с нелегальной миграцией Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что после инаугурации намерен ввести режим чрезвычайной ситуации и задействовать военных для урегулирования ситуации с нелегальной миграцией.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 06:19
Трамп подтвердил намерение задействовать армию США для борьбы с нелегальной миграцией

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что после инаугурации намерен ввести режим чрезвычайной ситуации и задействовать военных для урегулирования ситуации с нелегальной миграцией.

Как передает Report, об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"Правда", - ответил Трамп на публикацию одного из пользователей социальной сети Truth Social, в которой говорится о том, что избранный президент задействует военных и введет режим ЧС для осуществления программы по депортации.

Ранее Трамп в публичных выступлениях неоднократно говорил, что после инаугурации намерен провести самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов в американской истории. Миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов предвыборной борьбы в США. Республиканцы фактически обвиняют демократов в его резком обострении.

Республиканец Трамп выиграл президентские выборы в США 5 ноября. Он нанес поражение представительнице демократов Камале Харрис, являющейся вице-президентом страны. По итогам выборов республиканцам удалось взять под контроль Сенат и Палату представителей Конгресса. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Tramp inauqurasiyadan sonra ordu ilə miqrantları kütləvi şəkildə deportasiya edəcək

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