    Трамп не исключил возвращения Джона Фелана в свою администрацию

    Президент США Дональд Трамп не исключил возвращения экс-министра военно-морских сил Джона Фелана в состав администрации в будущем.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

    "Джон Фелан - мой давний друг и очень успешный бизнесмен. Он умный и сильный человек, которого все уважают. И хотя он решил покинуть пост министра ВМС, я очень ценю проделанную им работу и, безусловно, хотел бы, чтобы он вернулся в администрацию Трампа в будущем", - следует из публикации.

    Ранее Министерство обороны США объявило об уходе Джона Фелана с должности министра военно-морских сил.

    Хотя причины отставки Фелана не были названы, позднее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет уволил его из-за разногласий между ними. По сведениям источников портала, у экс-министра ВМС были хорошие отношения с Трампом. Однако Хегсет исходил из того, что Фелан, отчитываясь напрямую перед главой государства, "нарушал субординацию", отмечает портал.

    Дональд Трамп Джон Фелан ВМС США
    Tramp Con Felanın öz administrasiyasına qayıtmasını istisna etməyib

    01:12

    США фиксируют новые попытки минирования Ормузского пролива со стороны Ирана

    Другие страны
    00:41

    Михаил Федоров: Киев вывел на новый уровень технологии беспилотной обороны

    Другие страны
    00:15
    Фото

    ВВС США планируют закупить около 4,3 тыс. ракет JASSM в ближайшие пять лет

    Другие страны
    23:53

    В Гяндже три человека отравились лекарственным препаратом, один погиб

    Происшествия
    23:38

    Зеленский предлагает странам Кавказа сотрудничество в сфере ПВО

    Другие страны
    23:21

    В Дагестане мужчина напал с ножом на врачей в больнице

    В регионе
    23:04

    Узбекистан и Турция намерены укреплять военное сотрудничество

    В регионе
    22:55

    Пашинян осудил сожжение турецкого флага членами Дашнакцутюн

    В регионе
    22:53

    В Брюсселе открылась выставка "Краски Азербайджана: страна мультикультурализма"

    Внешняя политика
    Лента новостей