Трамп не исключил возвращения Джона Фелана в свою администрацию

Президент США Дональд Трамп не исключил возвращения экс-министра военно-морских сил Джона Фелана в состав администрации в будущем.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

"Джон Фелан - мой давний друг и очень успешный бизнесмен. Он умный и сильный человек, которого все уважают. И хотя он решил покинуть пост министра ВМС, я очень ценю проделанную им работу и, безусловно, хотел бы, чтобы он вернулся в администрацию Трампа в будущем", - следует из публикации.

Ранее Министерство обороны США объявило об уходе Джона Фелана с должности министра военно-морских сил.

Хотя причины отставки Фелана не были названы, позднее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что глава Пентагона Пит Хегсет уволил его из-за разногласий между ними. По сведениям источников портала, у экс-министра ВМС были хорошие отношения с Трампом. Однако Хегсет исходил из того, что Фелан, отчитываясь напрямую перед главой государства, "нарушал субординацию", отмечает портал.