    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Трамп назвал НАТО крайне ненадежным партнером США, а себя - любимым президентом

    Трамп назвал НАТО крайне ненадежным партнером США, а себя - любимым президентом

    Президент США Дональд Трамп назвал НАТО серьезно ослабленным и крайне ненадежным партнером Соединенных Штатов.

    Как передает Report, такое заявление американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social, где резко раскритиковал публикацию The New York Times.

    Трамп в своей публикации также заявил, что считает себя самым любимым президентом американского народа.

    "Проваливающаяся газета NYT, чьи постоянные атаки фейковыми новостями на вашего любимого президента - МЕНЯ - привели к резкому падению ее тиража, назвала нашего серьезно ослабленного и крайне ненадежного "партнера" - НАТО - Организацией североамериканского договора. Правильное название - Организация североатлантического договора. Очень интересная ошибка!", - заявил он.

    Дональд Трамп Североатлантический альянс (НАТО) Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp NATO-nu ABŞ-nin son dərəcə etibarsız tərəfdaşı, özünü isə sevimli prezident adlandırıb
    Trump calls NATO 'extremely unreliable partner,' labels himself 'favorite President'

