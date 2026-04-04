Трамп назвал НАТО крайне ненадежным партнером США, а себя - любимым президентом
Другие страны
- 04 апреля, 2026
- 17:32
Президент США Дональд Трамп назвал НАТО серьезно ослабленным и крайне ненадежным партнером Соединенных Штатов.
Как передает Report, такое заявление американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social, где резко раскритиковал публикацию The New York Times.
Трамп в своей публикации также заявил, что считает себя самым любимым президентом американского народа.
"Проваливающаяся газета NYT, чьи постоянные атаки фейковыми новостями на вашего любимого президента - МЕНЯ - привели к резкому падению ее тиража, назвала нашего серьезно ослабленного и крайне ненадежного "партнера" - НАТО - Организацией североамериканского договора. Правильное название - Организация североатлантического договора. Очень интересная ошибка!", - заявил он.
