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The New York Times: Армения экспортирует санкционные товары в Россию

The New York Times: Армения экспортирует санкционные товары в Россию США и Европа обеспокоенными тем, как Армения помогает России получать товары из заграницы в обход санкциям.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 12:35
The New York Times: Армения экспортирует санкционные товары в Россию

США и Европа обеспокоены тем, как Армения помогает России обходить санкции и доставляет в РФ запрещенные товары путем реэкспорта.

Как передает Report, об этом говорится в статье The New York Times.

"Официальные лица США и Европы все более обеспокоены тем, что Россия получает американские и европейские товары путем их реэкспорта через Армению и страны Центральной Азии", - говорится в статье.

Согласно изданию, в одном из документов Бюро промышленности и безопасности США говорилось, что в 2022 году Армения импортировала на 515 процентов больше чипов и процессоров из США и на 212 процентов больше из ЕС, чем в 2021 году.

"Армения экспортировала 97 процентов той же продукции в Россию, говорится в документе", - отмечает NYT.

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Версия на азербайджанском языке "The New York Times": “Ermənistan Rusiyaya sanksiya tətbiq edilən məhsullar ixrac edir”
Версия на английском языке The New York Times: Armenia exporting sanctioned goods to Russia

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