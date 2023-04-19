The New York Times: Армения экспортирует санкционные товары в Россию

США и Европа обеспокоенными тем, как Армения помогает России получать товары из заграницы в обход санкциям.

США и Европа обеспокоены тем, как Армения помогает России обходить санкции и доставляет в РФ запрещенные товары путем реэкспорта.

Как передает Report, об этом говорится в статье The New York Times.

"Официальные лица США и Европы все более обеспокоены тем, что Россия получает американские и европейские товары путем их реэкспорта через Армению и страны Центральной Азии", - говорится в статье.

Согласно изданию, в одном из документов Бюро промышленности и безопасности США говорилось, что в 2022 году Армения импортировала на 515 процентов больше чипов и процессоров из США и на 212 процентов больше из ЕС, чем в 2021 году.

"Армения экспортировала 97 процентов той же продукции в Россию, говорится в документе", - отмечает NYT.