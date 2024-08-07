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Тела 29 членов партии бывшего премьер-министра Бангладеш обнаружены в разных городах республики

Тела 29 членов партии бывшего премьер-министра Бангладеш обнаружены в разных городах республики Тела 29 членов партии бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины "Авами лиг" обнаружены в разных городах республики.
Другие страны
7 августа 2024 г. 08:19
Тела 29 членов партии бывшего премьер-министра Бангладеш обнаружены в разных городах республики

Тела 29 членов партии бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины "Авами лиг" обнаружены в разных городах республики.

Как передает Report, об этом сообщает газета Dhaka Tribune.

10 сторонников "Авами лиг" погибли во вторник в результате нападений в городе Сатхира после известия об отставке Шейх Хасины с поста премьер-министра и ее отъезде из страны. Дома и предприятия, принадлежащие лидерам и активистам "Авами лиг", подверглись вандализму и разграблению.

В городе Кумилла 11 однопартийцев экс-премьера погибли в результате нападения толпы протестующих. Еще шесть человек скончались в результате поджога злоумышленниками трехэтажного дома бывшего советника районного отделения "Авами лиг".

Среди погибших числятся также члены семей активистов партии, включая детей.

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Версия на английском языке At least 29 members of Bangladeshi former ruling political party perish overnight

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