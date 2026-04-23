    Тайвань и США подписали соглашения о закупке вооружений более чем на $6 млрд

    Тайвань и США подписали шесть масштабных контрактов на приобретение вооружений общей стоимостью свыше 208,77 млрд тайваньских долларов (около $6,6 млрд).

    Как передает Report, об этом сообщает портал Focus Taiwan.

    По его сведениям, подписание соглашений состоялось в апреле. В рамках достигнутых договоренностей, уточняет издание, Тайвань получит американские реактивные системы залпового огня HIMARS стоимостью 123,5 млрд тайваньских долларов ($3,9 млрд), самоходные артиллерийские установки M109A7 Paladin на сумму 73,89 млрд тайваньских долларов ($2,3 млрд), а также дополнительные ракетные средства для сухопутных сил стоимостью 5,32 млрд тайваньских долларов ($168 млн).

    Еще три контракта охватывают приобретение ракетного вооружения для военно-морских сил на сумму 5,13 млрд тайваньских долларов ($162 млн), совместный тайваньско-американский выпуск крупнокалиберных боеприпасов стоимостью 910,45 млн тайваньских долларов ($29 млн), а также консультационное сопровождение по вопросам интегрированной системы противовоздушной обороны на сумму 22,87 млн тайваньских долларов ($726 тыс.).

    Напомним, Тайвань находится под собственным управлением с 1949 года, когда после поражения в гражданской войне туда перебрались силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши. Пекин, как и многие другие страны, включая Азербайджан, считает остров неотъемлемой частью Китая.

    Оборонное соглашение Тайвань Соединенные Штаты Америки (США)
    Tayvan və ABŞ 6,6 milyard dollarlıq silah alışı müqavilələri imzalayıblar
    Taiwan signs 6 arms deals with US worth around $6.6 billion

