Тайвань эвакуировал более 3 тыс. человек из-за приближения тайфуна "Фунг-вонг"

Тайвань объявил наземное предупреждение и эвакуировал более 3 тыс. человек в связи с приближением тайфуна "Фунг-вонг".

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что ослабевающий ураган достигнет юго-западного побережья в районе порта Гаосюн 12 ноября, после чего пересечет южную часть Тайваня и выйдет в Тихий океан у малонаселенных уездов Тайдун и Хуалянь.

"Возможно, уровень тайфуна Фунг-Вонга понизился до слабого, но мы все равно не можем терять бдительность", - заявил журналистам мэр города Чэнь Чи-Май.

Президент Тайваня Лай Цзин-дэ в обращении через Facebook предостерег граждан от посещения горных и прибрежных районов.

Министерство транспорта сообщило, что сегодня было отменено 66, преимущественно внутренних, авиарейсов. В уездах Хуалянь и Илань закрыты школы и госучреждения.

Ранее сообщалось, что супертайфун "Фунг-Вонг", обрушившийся на Филиппины, унес жизни 18 человек.